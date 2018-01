Yayoi Kusama, 88 ans, fait vibrer Toronto

All the Eternal Love I Have for the Pumpkins, 2016, Yayoi Kusama. Bois, miroir, plastique, verre noir, LED. Collection de l'artiste. Ota Fine Arts, Tokyo/Singapour et Victoria Miro, Londres. © Yayoi Kusama

Un phénomène de l'art contemporain

Loin d'avoir pris sa retraite, Yayoi Kusama a ouvert son propre musée à Tokyo en octobre dernier. Même si elle ne se déplace plus pour les vernissages, elle demeure très présente, dit la commissaire Adelina Vlas. «Pour l'exposition, nous avons inclus beaucoup d'information sur sa vie et sa carrière, avec des photographies, ajoute Mme Vlas. Sa vision est encore présente partout. Elle est un phénomène de l'art contemporain, car elle a persévéré dans un domaine qui, historiquement, n'a jamais été très bienveillant envers les femmes artistes. Elle n'en a pas moins réussi à se construire une formidable carrière et un très prolifique portfolio d'oeuvres.»

Des oeuvres «originales et magiques»

Pourquoi se rendre voir les infinity rooms de Yayoi Kusama à Toronto ? Pour les mêmes raisons que les visiteurs avaient d'aller voir en grand nombre The Clock de Christian Marclay, ou The Visitors de Ragnar Kjartansson. Parce que les oeuvres de Yayoi Kusama surprennent, étonnent, ravissent et font réfléchir. «Nous vivons à une époque où nous sommes entourés d'images, dit Adelina Vlas. Nous expérimentons le monde à travers des images ou des appareils électroniques, alors je pense qu'il y a une soif et un réel désir pour vivre une expérience unique avec l'art à travers les oeuvres originales et magiques de Yayoi Kusama.»