Maria Hupfield: figurer des souvenirs

Maria Hupfield est originaire, par sa mère, de la nation wasauksing, sise sur les berges de la baie Georgienne. L'an dernier, elle a présenté The One Who Keeps on Giving à la galerie Power Plant, à Toronto, à l'invitation de sa directrice Gaëtane Verna.

L'expo marquait le retour de Maria Hupfield au pays, elle qui vit à New York depuis huit ans. Elle représentait une plongée dans ses souvenirs - sa mère, également artiste, étant morte peu après son départ aux États-Unis.

The One Who Keeps on Giving est devenu, à la Galerie de l'UQAM, Celle qui continue de donner, une traduction du nom amérindien de la mère de l'artiste. Sans être un véritable hommage à cette femme qui lui a tant donné, le nouveau déploiement artistique de Maria Hupfield y fait référence, découlant autant d'une peinture marine de sa mère que de sa propre pratique performative.

Objets en feutre et vidéos

L'exposition présente des installations et des objets reliés à ses souvenirs et à quelques liens affectifs. Des objets créés notamment avec du feutre gris et qu'elle utilise dans ses performances.

Maria Hupfield diffuse aussi des vidéos dans lesquelles elle se met en scène, notamment une avec son frère, sa soeur et sa belle-soeur, un diptyque qui porte le titre de l'exposition.