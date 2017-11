Redécouvrir Berthe Morisot au au MNBAQ

Berthe Morisot, L'Ombrelle verte, 1873. Huile sur toile, 46 x 71,8 cm. Cleveland Museum of Art, Hanna Fund, 1950.89

Pour Julie Rouart, responsable du secteur des livres d'art chez Flammarion (qui édite le catalogue) et surtout arrière-arrière-petite-fille de l'artiste, il est évident que Berthe Morisot a souffert du sexisme ambiant. Constat d'autant plus choquant qu'elle a été considérée de son vivant comme l'égale de ses pairs.

«Ce sont les historiens de l'art et les conservateurs de musées qui l'ont évincée. Parce qu'elle peignait sa fille, on l'a considérée comme une peintre du dimanche», explique Julie Rouart, responsable du secteur des livres d'art chez Flammarion.

Un «machisme» typiquement français, ajoute-t-elle. Par opposition aux États-Unis, où Berthe Morisot a fait l'objet d'une rétrospective dès 1987. Et typiquement de mauvaise foi, semble-t-il, puisque l'apport de Berthe Morisot au mouvement impressionniste n'est plus à prouver.

«Elle était incroyablement innovatrice, dans sa façon de jouer entre le fini et le non-fini, à la limite de l'abstraction», résume Nicole Myers, conservatrice au Dallas Museum of Art. Une approche unique, ajoute-t-elle, qui lui vaudra d'être vue par certains comme «la plus impressionniste d'entre tous».

Une autre raison d'applaudir la création de cette exposition itinérante, largement initiée par le MNBAQ sous l'impulsion de Line Ouellet. Qui y voit, elle aussi, l'occasion d'une réhabilitation en bonne et due forme.

«Elle avait tout, dit-elle. Mais l'Histoire est encore à écrire...»

________________________________________________________________________

Berthe Morisot, femme impressionniste, au MNBAQ, du 21 juin au 23 septembre 2018