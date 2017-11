La statue de cire de Justin Trudeau critiquée

Plusieurs lecteurs nous ont écrit que la statue de cire ressemblait plus à René Simard, Michael J. Fox et Michel Côté dans Cruising Bar qu'au premier ministre du Canada.

À ce propos, la directrice générale de Grévin Montréal, Kathleen Payette, indique: «La ressemblance de nos personnages est [...] propre à chacun, tout comme notre rapport avec chaque individu et chaque personnalité qu'on ne voit qu'à la télévision ou en photo. Nous sommes très contents du résultat [...] et les retours des personnes présentes lors de l'intronisation ont été très positifs. J'invite les gens à venir voir nos personnages, car les photos rendent malheureusement rarement justice à la qualité de la fabrication et à chaque détail qui fait la ressemblance d'une sculpture.»