Des oeuvres d'Harris et Riopelle aux enchères à Toronto

La maison d'enchères Heffel Fine Art évalue le prix d'achat de l'huile sur toile Moutains East of Maligne Lake entre 2,5 et 3,5 millions $.

Les tableaux du peintre ontarien ont toutefois dépassé les attentes lors de récentes mises à prix.

En novembre, Mountain Forms s'est vendu pour plus de 11,2 millions $, soit le double du record établi en 2002 pour une oeuvre d'art canadienne. Heffel s'attendait alors à ce que le prix d'adjudication de cette huile sur toile de 1926 se chiffre entre 3 et 5 millions $.

Lawren Harris a gagné en notoriété à l'international après que le comédien Steven Martin eut coorganisé une exposition de ses tableaux. Son coup d'envoi a été donné en 2015 au Musée Hammer de Los Angeles, avant d'être présentée au Musée des beaux-arts de Boston puis à la Galerie d'art de l'Ontario l'an dernier.

Mercredi soir, trois oeuvres de Jean-Paul Riopelle seront également livrées au plus offrant, dont Composition qui devrait récolter entre 400 000 et 600 000 $, selon Heffel.

En mai, un tableau du peintre québécois s'est vendu pour plus de 7,4 millions $, se classant deuxième au palmarès des oeuvres d'art canadiennes les plus onéreuses. La maison Heffel s'attendait alors à ce qu'on offre entre 1 et 1,5 million $ pour Vent du nord.