Mélanie Authier: entre-deux ludique

La dernière présence de Mélanie Authier à Montréal remonte à une exposition collective à l'UQAM en 2013. Son retour par la grande porte, Contrariétés et contrepoints, visite sept villes canadiennes, mais la galerie de l'UQAM est le seul endroit qui accueille deux oeuvres inédites de 2017.

L'artiste installée à Ottawa poursuit son riche travail d'opposition visuelle dans un espace imaginaire. Abstraction, oui, mais en utilisant certaines stratégies de la représentation. C'est dans cet entre-deux ludique qu'elle agit. Mélanie Authier s'intéresse à la précarité de la beauté. Chaque tableau est un numéro d'équilibre.

«J'aime travailler en pensant à l'histoire de l'art, à ce que l'on considère comme des faux pas, des interdits, et en les transgressant.»

«C'est en me battant avec la toile que je trouve ma créativité. J'aime créer des problèmes, partir d'une mauvaise idée, par exemple, et lui trouver une solution.»

Comme l'indique judicieusement le commissaire Robert Enright, la magie de l'artiste opère entre «intelligible et insaisissable». Mais la peinture de Mélanie Authier n'est pas inaccessible pour autant. Au contraire, on y retrouve beaucoup de vivacité, d'énergie et de mouvement.

«Souvent, les spectateurs vont me dire qu'ils ressentent quelque chose qui leur rappelle tels objet ou réalité, comme le détail d'une feuille d'arbre ou une onde sur l'eau, affirme l'artiste. Mais comme elles restent abstraites, mes peintures ne confirment jamais ces visions. En même temps, ce que le spectateur croit voir représente un ancrage dans le tableau et l'aide à composer l'ordre qu'il veut bien y trouver.»