Adad Hannah à Joliette: revisiter les chefs-d'oeuvre

Un songe

Parmi les tableaux vivants qui ont fait la renommée d'Adad Hannah, A Rising Tide (2012), de la série Daydreams of the Drunken Scholar, est présenté à Joliette. Dans cette vidéo de 5 min 24 s, quatre jeunes hommes et quatre jeunes filles sont allongés par terre, enveloppés dans des draperies et prenant des poses de repos, comme dans certains tableaux orientalistes.

Vancouver

Le Musée d'art de Joliette rassemble aussi d'autres recherches qu'Adad Hannah a faites sur l'histoire de l'art et des épisodes de l'histoire, par exemple ses deux corpus sur Le radeau de la Méduse, de Théodore Géricault, la photographie Untitled (After Dürer), de 2015, et son travail sur Les Bourgeois de Calais, de Rodin, avec le film tourné avec Denys Arcand (Les Bourgeois de Vancouver), et sa série Unwrapping Rodin de 2010.