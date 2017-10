Le rêve de Corno réalisé

La galerie Corno (anciennement AKA) lance vendredi, dans le Vieux-Montréal, l'exposition Corno & Warhol, dont rêvait la peintre québécoise morte l'an dernier à l'âge de 64 ans. Elle réunit des oeuvres originales de Corno, des pochettes de disques et des affiches d'expos d'Andy Warhol qui proviennent de la collection de Paul Maréchal.

«Johanne [Corno] a été influencée par Warhol, dit sa soeur, Line Corneau. On le constate avec ses Marilyn. Elle reconnaissait chez Warhol une énergie de travail qu'elle avait elle-même. Comme lui, elle était prête à déranger le marché de l'art en faisant ce qu'elle avait envie de faire.»

Il y a trois ans, Corno avait demandé à Louis Plamondon, directeur de sa galerie de la rue Saint-Paul, à Montréal, de pouvoir rencontrer le collectionneur Paul Maréchal, spécialiste d'Andy Warhol. «Elle voulait faire un événement Corno-Warhol à New York», dit M. Plamondon, ex-réalisateur à Radio-Canada.

Paul Maréchal était intéressé, mais il était alors très occupé par des projets d'expositions et d'écriture. Il connaît l'oeuvre de Corno depuis 30 ans.

«Je trouvais formidable qu'une Canadienne puisse s'établir à New York et y vivre de son art. Elle donnait tout pour sa peinture.»

«En même temps, je voyais la critique qui l'entourait, poursuit le collectionneur. On l'accusait de faire de l'art commercial. En fait, on l'accusait de faire du Corno! Comme Warhol qui, de son vivant, avait des détracteurs et qu'on accusait de faire du commercial.»

Le souhait de Corno a finalement été exaucé. L'exposition a lieu. Mais sans elle, morte d'un cancer le 21 décembre dernier au Mexique. Quand on regarde ses oeuvres accrochées près des affiches que Warhol a créées pour annoncer ses expos à Paris, Lyon ou Zürich, on ne peut que convenir d'un trait d'union entre les deux artistes.

«Je trouvais ça intéressant d'exposer des affiches de galeries de Warhol dans la galerie d'une artiste qui l'admirait, dit Paul Maréchal. Il y a tant de points communs entre eux. Comme Warhol, Corno aimait utiliser plusieurs médiums et adorait le portrait. Ils étaient tous les deux amoureux de New York. Et ils étaient tous les deux affiliés au pop art.»

Affiches et disques

Faisant partie de la collection Maréchal, un lot de 26 affiches de Warhol est ainsi exposé pour la première fois tel quel. Parmi ces affiches, celle par laquelle sont arrivés le succès de Warhol et une controverse historique: la fameuse boîte de soupe Campbell de 1962. L'époque du premier solo de Warhol à la Ferus Gallery de Los Angeles.