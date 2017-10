André-Philippe Côté... le peintre

On le connaît comme caricaturiste au quotidien Le Soleil (depuis 20 ans !), pour sa bédé Baptiste et sa collaboration à Safarir. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait qu'André-Philippe Côté peint aussi depuis des années. Il expose ses toiles à Montréal, à la galerie Artgang, jusqu'au 17 octobre, puis chez son galeriste de Québec, jusqu'au 30 novembre.

Il s'agit de son premier solo de peintures à Montréal et pourtant André-Philippe Côté peint depuis plus de 20 ans. « Mon style, c'est de peindre un tableau et de le mettre dans la garde-robe ! », dit-il en riant.

Cela fait en effet seulement deux ans qu'il expose ses toiles dans sa chère ville de Québec. On le doit au galeriste Alexandre Motulsky-Falardeau, qui a réactivé un local de la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Québec, en vendant des tableaux de Côté et des oeuvres de Louis Boudreault.

« Étant caricaturiste, j'avais un peu peur du jugement. Que l'on voie mon travail de caricaturiste dans mes tableaux. Ça me bloquait. »

Pourtant, si l'on reconnaît le style Côté dans ses toiles, il demeure que l'acrylique lui sied parfaitement. L'élégance de son trait se marie bien à la peinture, surtout dans des formats qui n'ont rien à voir avec ceux d'une caricature.

Son style, il le développe depuis l'enfance. Jeune, dans les années 70, à l'époque des Guido Molinari et Claude Tousignant, il aurait voulu étudier les arts au cégep et devenir peintre. Il adorait Francis Bacon, Lucian Freud et Picasso.

« Mais mes professeurs ont refusé, car tous les artistes que j'aimais, ils les rejetaient, dit-il. Pourtant, le dessin était l'outil que j'avais pour comprendre le monde. Du coup, j'ai bifurqué vers la bande dessinée. »

Côté était opiniâtre. Même frustré, il a passé des heures à lire des ouvrages d'art, à voir des expos, à comprendre les démarches des expressionnistes comme des raphaéliens. Sans avoir fait son cégep, sur la présentation de ses dessins, il a pu être admis à l'université.

À Montréal, il présente 22 toiles créées depuis le printemps dans son atelier de Québec, au bord du fleuve Saint-Laurent. Un travail colossal qui reflète son aisance à peindre.

« Je ne connais pas le syndrome de la toile blanche. Pour moi, cinq minutes d'inactivité, ça n'existe pas. Je peux peindre pendant trois heures, recouvrir et recommencer ! Je suis toujours dans l'action. J'ai développé ça en caricature. On ne peut pas passer une heure à regarder sa feuille... »

Pour peindre comme pour caricaturer, Côté a besoin d'être inspiré par un sujet. Ses oeuvres exposées chez Artgang appartiennent à trois séries de peintures, « les salles d'attente », la « série nordique » et « les branchés », des toiles axées sur l'impact des réseaux sociaux et de la technologie dans nos vies.