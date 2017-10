Jean-Paul Jérôme: renaissance d'un plasticien

Des oeuvres éclatantes, marquées par ce besoin de combler l'espace par une composition architecturale nette et ample dans un rapport équilibré entre forme et pigment. Un cartésianisme assumé de « naïveté artisanale » qui donne aux créations épurées et vibrantes une impression générale que les Plasticiens nommaient « la révélation de formes parfaites dans un ordre parfait ».

L'expo comprend des cartels explicatifs qui fournissent au visiteur maints détails sur les oeuvres, notamment des collages aériens délicats et ludiques. Dans les dernières années de sa vie, Jérôme avait atteint une maîtrise technique de ses aplats multicouches et un sens du volume et de l'harmonie assez exceptionnel.

Dans la salle principale de la galerie, on constate combien Rythme de la terre et Ample arpent, deux de ses dernières toiles, avaient gagné en sobriété par rapport aux oeuvres de 1992-1993 (accrochées tout près), tout en rappelant celles des années 50, la rigueur en plus.

Joyeux et dynamiques, ces derniers tableaux sont ceux d'un artiste qui prenait tout son temps pour créer et qui ne savait pas, bien sûr, que la vie allait lui être reprise soudainement.

Des tableaux gorgés de vie, de passion et de bonheur. Un bonheur de vivre et une passion qu'il a transmis à sa famille, tout comme son amour de l'art : la fille de Johanne Jérôme a suivi les traces de son célèbre grand-oncle. Nika Fontaine a déjà exposé à la galerie Joyce Yahouda, à Montréal, et poursuit, depuis huit ans, sa vie d'artiste contemporaine à Berlin. Avec le même besoin de construire une architecture dans l'espace...

__________________________________________________________________________

À la galerie D'Este (4396, boulevard Saint-Laurent, Montréal), jusqu'au 12 novembre.