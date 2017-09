Rentrée dans les musées: six temps forts

Leonard Cohen - Une brèche en toute choseLeonard Cohen - Une brèche en toute chose sera bien sûr l'exposition à ne pas rater cet automne. Le Musée d'art contemporain (MAC) de Montréal y travaillait bien avant la mort du chanteur et poète, le 7 novembre dernier. Durant les 123 jours d'exposition, les visiteurs pourront découvrir 18 oeuvres inédites et le travail d'une quarantaine de créateurs (artistes visuels, cinéastes et musiciens) qui célébreront l'imaginaire et l'héritage de cette icône planétaire. L'exposition sera accompagnée d'activités parallèles.

Au MAC (185, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal), du 9 novembre au 9 avril.

Expo67... revisitée!Le Musée des maîtres et artisans du Québec célèbre les 50 ans d'Expo 67 avec Expo67... revisitée! Imaginer 100 ans de métiers d'art, un déploiement qui réactualise l'héritage de cet événement à travers le travail de 12 artistes. Louise Lemieux Bérubé, Marie-Andrée Côté, Marie-José Gustave, Stéphane Langlois, Michèle Lapointe, François Lauzier, Véronique Louppe, Mathilde Moreau, Dominique Ouzilleau, Arianne Poitras, Alain Salesse et les sculpteurs Viatour-Berthiaume présenteront chacun un triptyque composé d'une oeuvre inspirée d'Expo 67, d'une autre créée pour une hypothétique expo universelle, «Expo 2017», et d'une troisième qui traduit ce qu'ils créeraient pour une «Expo 2067»!

Au MMAQ (615, avenue Sainte-Croix, Montréal), du 10 septembre au 22 octobre.