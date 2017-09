Un artiste mexicain érige un «mur» éphémère contre Trump

L'artiste Bosco Sodi, 46 ans, un Mexicain qui habite à New York, a érigé jeudi en quelques heures un mur de deux mètres de haut et huit mètres de large, avec 1600 briques qu'il a fabriquées avec des ouvriers mexicains, au coeur de Greenwich Village à Manhattan.

Il espère ainsi montrer que «lorsque les gens s'unissent, ils peuvent détruire n'importe quel mur, qu'il soit mental, politique, psychologique ou physique.»

Le fait que les briques aient été cuites par des ouvriers mexicains fait partie du message. «On ne peut rien faire de plus mexicain que ça, l'eau mexicaine, le sol mexicain, l'air mexicain, le feu et la terre mexicains», dit-il.

L'endroit - Washington Square Park - n'est pas innocent non plus : les manifestations contre Trump s'y sont enchaînées ces derniers mois, et la mairie démocrate de New York n'a posé aucun obstacle à ce projet artistico-politique : c'est même un représentant du maire Bill de Blasio qui devait enlever la première brique.