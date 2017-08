World Press Photo 2017: les images-chocs de 2016

Le plus prestigieux concours de photographie professionnelle au monde, le World Press Photo, récompense chaque année les photographes dont les clichés ont marqué, d'une manière ou d'une autre, l'année précédente. Encore une fois cette année, l'expo regorge d'images de drames et d'horreurs, mais aussi d'espoir.

À l'entrée de l'exposition, on est accueilli par une photographie de Jonathan Bachman, de l'agence Reuters, qui a fait le tour des réseaux sociaux l'an dernier. On y voit Iesha Evans, une grande femme noire de 27 ans, tenir tête aux forces policières lors d'une manif organisée à Baton Rouge, en Louisiane, contre les violences de la police américaine à l'égard des Noirs. Iesha est jeune, belle comme une nymphe, immobile et déterminée, mais elle avait été arrêtée par ces policiers...

La photo de l'année 2016 est l'oeuvre du photographe turc Burhan Özbilici, auteur d'une série de clichés pris lors de l'assassinat de l'ambassadeur de Russie en Turquie, Andreï Karlov, à l'occasion d'un vernissage dans une galerie d'art d'Ankara, le 19 décembre dernier. Burhan Özbilici a été un témoin privilégié et a montré beaucoup de sang-froid en prenant ses images du meurtrier, un policier turc, avant et après le meurtre, de même que celles des personnes qui ont assisté, terrifiées, à l'horrible scène.

M. Özbilici participe d'ailleurs à une conférence aujourd'hui, à 18 h, au pavillon J.-A.-DeSève de l'UQAM, salle DS-R510, au 320, rue Sainte-Catherine Est.