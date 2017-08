Damián Siqueiros: fenêtre sur la Corée

Photographe montréalais d'origine mexicaine, Damián Siqueiros présente, jusqu'au 16 septembre à la galerie Youn, une série de photos réalisées lors d'une résidence artistique en Corée du Sud. Un corpus centré sur la danse et sur la culture coréenne, partagée entre tradition et modernité, notamment en ce qui a trait à l'égalité des sexes.

Ayant étudié au Mexique, en France et en Espagne, Damián Siqueiros a déjà exposé en Europe, aux États-Unis et au Canada, tant en galerie que dans des musées. Il a travaillé comme photographe commercial pour des clients prestigieux tels Les Grands Ballets canadiens, Ford, Elle ou Vogue. Inspiré par la danse, il a collaboré avec des chorégraphes comme Sidi Larbi Cherkaoui ou Margie Gillis.

Dans son travail, Damián Siqueiros aborde l'évolution des identités de genre, l'égalité des sexes, la diversité humaine, la beauté et la représentation de ce qui ne se perçoit guère. Ses mises en scène soignées ont parfois le souffle de la peinture classique. L'artiste est passionné et minutieux. Pour ses créations, il s'occupe du décor, du maquillage et de la production de ses images qu'il retouche avec de la «peinture numérique» pour en souligner le dynamisme. Car dans sa photographie, Siqueiros privilégie l'action.

Écriture des femmes

Son corpus La poésie des chambres a été créé en Corée du Sud l'an dernier. Il y a rencontré des danseuses et des danseurs et une culture ancestrale qui l'a dépaysé. La poésie des chambres (Songs of the Inner Chamber, en anglais) fait référence aux écritures qu'effectuaient les Coréennes de la haute société au Moyen-Âge.

«Les femmes ont joué un rôle très important pour démocratiser l'écriture coréenne, dit Damián Siqueiros. Jusqu'au XXe siècle, l'écriture du chinois primait.»

Les poèmes qu'écrivaient ces femmes évoquaient leur vie intérieure. L'artiste a conservé cette évocation dans ses photos. Dans The Song of Red, qui ouvre l'expo, il explore la féminité et les désirs d'une danseuse coréenne dont il nous cache le visage. De la robe rouge écarlate ne dépassent qu'un bout de pied et une main.

Damián Siqueiros a fourni à ses modèles coréens l'occasion de s'exprimer en dehors de la tradition.

«Ce sont les danseurs qui ont choisi le thème de leur photo. Étant un Occidental, je ne pouvais imposer un point de vue.»

Avec The Song of War, où interagissent un danseur et une danseuse, Siqueiros évoque l'occupation de la Corée par le Japon de 1910 à 1945 et aborde la discrimination vécue alors par les Coréennes, souvent forcées de se prostituer. «C'est une blessure ouverte dans la culture coréenne et dans la culture japonaise», précise Damián Siqueiros.