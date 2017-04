Aislin au musée McCord: 50 ans de coups de crayon

Première caricature d'Aislin publiée dans The Montreal Star du 11 décembre 1967. Aislin ironisait sur l'affaire des Ballets africains, célèbre cas de censure au Québec. Cinq jours plus tôt, la police de Montréal avait fait une descente à la Place des Arts pour accuser des danseuses guinéennes aux seins nus de participer à un « spectacle immoral ».

Surprendre le lecteur

Le dessinateur de la Gazette estime que ses meilleures caricatures sont celles où il est parvenu à surprendre le lecteur. Ce fut le cas de celle qui évoquait les « deux solitudes », publiée à l'époque du référendum de 1980. On y voit deux Québécois, l'un francophone, l'autre anglophone, se parler chacun dans sa langue : « Moi, je suis séparatiste », dit l'un. « Moi, je suis Capricorne », répond l'autre.

Le caricaturiste de La Presse, Serge Chapleau, affirme que les dessins d'Aislin sont « la meilleure façon d'apprivoiser, de comprendre et de connaître le milieu anglophone montréalais ». Si ses caricatures n'ont jamais été tendres avec quiconque, Aislin estime que Montréal est la ville nord-américaine où la caricature journalistique est à la fois la plus développée et la plus respectée.

« Un peuple qui sait rire de lui-même est un grand peuple. Merci, Aislin pour cette thérapie collective ! », a déclaré Christian Vachon, conservateur au musée McCord et commissaire de l'exposition.

Dessiner jusqu'à la fin

Le caricaturiste aura 75 ans cette année. Il ralentira ses activités à la Gazette l'an prochain, mais ne rangera pas son crayon pour autant. « Je pense dessiner quand je voyagerai pour faire des livres amusants dans lesquels je ne parlerai plus de politique ! », a-t-il dit à La Presse.

Aislin veut laisser la place aux jeunes caricaturistes. Que leur conseille-t-il ? « Allez sur l'internet ! C'est là que ça se passe maintenant ! »

Le public aura prochainement deux fois l'occasion de rencontrer Aislin au Musée McCord. Dans le cadre de Metropolis bleu, le 29 avril, à 11 h. Puis, le 26 juillet, à 18 h, lors d'une rencontre-discussion gratuite où il présentera son travail en animation.

_____________________________________________________________________________

Au musée McCord (690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal), jusqu'au 13 août.