Un programme festif pour les 25 ans de Pointe-à-Callière

«Pointe-à-Callière, c'est l'ADN de Montréal», a lancé, hier, Francine Lelièvre, directrice et fondatrice du musée Pointe-à-Callière. Le musée inauguré en 1992 dans le Vieux-Port est en effet autant le coeur que le réceptacle de l'hérédité montréalaise. Il fait découvrir, au sens propre comme au sens figuré, les richesses des strates de notre histoire qui sédimentent lentement mais sûrement depuis 375 ans.

Pour marquer l'anniversaire de la métropole, le musée d'archéologie et d'histoire organisera donc, cette année, une centaine d'activités, dont un grand nombre est destiné aux familles. De plus, l'accès au musée sera gratuit du 19 mai au 20 juin, et... gratuit toute l'année pour les visiteurs âgés, comme lui, de 25 ans.

Du 19 au 22 mai, une activité gratuite intitulée Rencontres en Nouvelle-France animera le quartier du musée et plongera le visiteur dans l'atmosphère du XVIIe siècle avec la rencontre de personnages historiques et des cultures autochtones.

Toutes les informations sur ces célébrations historiques sont détaillées sur le site du musée. Sans occulter l'exposition Terre d'Asie, qui se termine le 11 mars et dont nous avons déjà parlé dans nos pages, voici les nouveautés qui attendent les visiteurs pour les prochains mois à Pointe-à-Callière.

Fort de Ville-Marie

À partir du 17 mai

Le 17 mai, anniversaire de Montréal, ouvrira le nouveau lieu historique du Fort de Ville-Marie, premier établissement des colons français sur notre territoire. L'accès public aux vestiges du fort sera enfin possible après 15 ans de recherches et de fouilles archéologiques. Les visiteurs pourront découvrir l'endroit exact où la cité a été fondée et a commencé à se développer, il y a 375 ans. Ils marcheront sur un plancher de verre au-dessus des vestiges du fort et pourront également expérimenter, sur une centaine de mètres, le premier égout collecteur de la ville, créé entre 1832 et 1838. Ce lieu souterrain qui a récupéré les eaux usées jusqu'en 1989 sera enjolivé par l'installation Capteur de mémoires qui comprend des projections lumineuses sur les parois en pierre. Une muséographie signée Moment Factory.