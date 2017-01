La Fondation Luc-d'Iberville-Moreau voit le jour

«Contrairement à l'attitude élitiste et démodée du Musée d'art moderne de New York qui approche le design avec un grand D, notre collection relève d'une philosophie plus contemporaine, disait-il à La Presse en 1998. J'ai acquis au bon moment des créateurs aujourd'hui hors de prix. [...] Beaucoup de manufacturiers de meubles nous ont donné ou vendu au prix coûtant des objets. Et avec certains designers, comme Gaetano Pesce, Ettore Sottsass, Charles Eames avec 50 pièces, nous avons des concentrations essentielles.»

«C'est grâce à ses connaissances et à son énergie enthousiaste que le MBAM possède une collection mondialement connue. Luc d'Iberville Moreau a travaillé avec de grands experts des arts décoratifs comme David A. Hanks, R. Craig Miller ou Martin Eidelberg», explique Maurice Forget, collectionneur et ancien collaborateur du Musée des arts décoratifs de Montréal.

«Il avait une mémoire éléphantesque et lisait énormément, indique son ami Louis Godbout. Il essayait de comprendre le monde.» Directeur de la Fondation Macdonald Stewart, Bruce D. Bolton ajoute que M. Moreau était «proustien», un homme de goût, ironique et humoristique. «Un homme de paradoxe, dit-il. Amical et persifleur, intéressant, un découvreur. Il avait autant du mobilier Second Empire que des tableaux d'art contemporain.»

Pour Luc d'Iberville Moreau, disparu le 17 janvier 2016, collectionner était un art. «Cela prend de la raison pour collectionner sérieusement, avait-il dit au Montreal Calendar Magazine, en 1984. Vous ne devez pas acquérir à l'instinct. Vous devez acheter ce qui a une qualité muséale et ce qui mérite d'être documenté.»

Hommage de Suzanne Sauvage

«Luc d'Iberville-Moreau était d'une culture, d'une élégance! s'est exclamée Suzanne Sauvage, présidente du musée McCord, lors d'un hommage rendu au disparu. Il a donné beaucoup de ses objets, notamment de très beaux textiles au musée McCord. Si l'on doit se souvenir de quelque chose de lui, c'est de sa passion pour la beauté, mais aussi pour ses chats qui dormaient sur des divans Gaetano Pesce!»

Luc d'Iberville Moreau a laissé tout son patrimoine pour créer une fondation. «La Fondation Luc-d'Iberville-Moreau encouragera la connaissance et l'enseignement des arts décoratifs, dit Paul D. Leblanc, collectionneur, ami de M. Moreau et ancien vice-président du MADM. Un prix annuel de 50 000 $ à 70 000 $ financera les études en arts décoratifs d'un ou de deux étudiants diplômés au niveau doctoral. Cela signifiera vraisemblablement des études en Angleterre, aux États-Unis ou en Italie. Luc voulait rendre à d'autres ce qu'il avait reçu dans ses jeunes années...»