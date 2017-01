Beautés dans la ville: vos coups de coeur

Vous avez été nombreux à réagir à notre reportage Beautés dans la ville, publié lundi dernier, sur les oeuvres d'art publiques et muséales emblématiques de Montréal que nous avaient suggérées cinq experts des arts plastiques. Parmi les suggestions d'oeuvres d'art de la métropole que vous nous avez faites, voici les créations les plus souvent citées.

Lumière et mouvement dans la couleur, de Jean-Paul Mousseau

Entrée de l'édifice d'Hydro-Québec, 75, boulevard René-Lévesque Ouest

Connue sous le nom de «murale de Mousseau», Lumière et mouvement dans la couleur a été créée par Jean-Paul Mousseau (1927-1991) en 1961-1962 avec de la fibre de verre et des résines colorées. Pesant 1360 kg, la murale de 22,86 m de large sur 4,57 m de haut est éclairée par-derrière au moyen de 1280 m de néons de huit couleurs. Chaque changement d'éclairage permet de découvrir une oeuvre différente qu'on ne pourra revoir que... 175 000 ans plus tard!

Les chuchoteuses, de Rose-Aimée Bélanger

Intersection des rues Saint-Paul et Saint-Dizier

La sculpture montre trois femmes en train de discuter. Elle attire bien des touristes depuis qu'elle a été installée dans le Vieux-Montréal en 2006. Bien du monde aime se faire prendre en photo devant cette création de Rose-Aimée Bélanger, artiste franco-québécoise née au Québec en 1923, fascinée «par la sensualité de la rondeur et la chaleur des formes qu'elle donne au bronze», explique la galerie Blanche, qui la représente.