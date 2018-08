 Nouveau programme du CALQ pour les autochtones 

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) a annoncé hier, dans le cadre du festival Présence autochtone, qu'il offrirait aux artistes et aux organismes autochtones un nouveau programme décliné en cinq volets.

Deux s'adressent aux organismes et trois aux artistes. Intitulé Re-Connaître, il a été pensé de concert avec les praticiens des milieux artistiques et culturels des communautés des Premières Nations et inuites, et a pour but de prendre en compte les enjeux auxquels font face les artistes, les écrivains et les organismes autochtones.

« Ce programme, c'est l'aboutissement d'une promesse : celle d'épauler adéquatement le dynamisme, l'audace, le talent, le travail et l'imagination des autochtones. On espère qu'il servira à réaliser des rêves, à tendre des ponts, à faire connaître et rayonner des artistes et des oeuvres qui reflètent la richesse et l'importance des cultures autochtones », a déclaré Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du CALQ.