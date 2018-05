 Un prix Numix pour la production Ennemi 

La production immersive Ennemi réalisée par le photojournaliste Karim Ben Khelifa et coproduite par l'ONF a remporté hier soir deux des 23 prix au gala des prix Numix voué à saluer l'excellence en matière de contenus numériques au Québec.

À la fois installation (vue plus tôt cette année au Centre PHI) et application mobile, Ennemi propose aux spectateurs d'aller à la rencontre de six combattants dans trois zones de conflits de la planète.

Cette rencontre virtuelle, où le spectateur se retrouve dans la position du journaliste, permet de mieux saisir des réalités de la guerre.

Elle a remporté le Grand Prix ainsi que le prix de la production immersive à la soirée qui se tenait au MTELUS.