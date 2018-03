Sur vos écrans

SUR PARAMOUNT NETWORK

SÉRIE JEUNESSE

Heathers

C'était d'abord un film de Michael Lehmann sorti en 1989 et mettant en vedette les jeunes acteurs du moment, Winona Ryder, Christian Slater et Shannen Doherty, dans lequel une ado gentille se retrouve à l'école avec une clique de filles méchantes toutes appelées Heather. Ce film a eu tellement d'adeptes qu'on en a fait une comédie musicale. C'est maintenant une série de Daniel Waters, adaptée au goût du jour, où l'on parle de diversité corporelle et d'homosexualité - il y a maintenant un gars dans le trio de Heather ! Avec Grace Victoria Cox, Melanie Field, Jasmine Mathews et Brendan Scannell - ajoutons que Shannen Doherty et Selma Blair feront des apparitions.

À compter du 7 mars

SUR CLUB ILLICO

L'intégrale de Fugueuse

Bon flash du Club illico pour attirer de nouveaux abonnés : offrir l'intégrale de la série Fugueuse, qui fait jaser tout le monde, ce qui signifie offrir aussi en exclusivité les deux derniers épisodes très attendus, qui seront diffusés les 5 et 12 mars. Plus de 1,5 million de téléspectateurs sont tenus en haleine par cette série, selon TVA.

SUR BRAVO !

SÉRIE

Life Sentence

Cette nouvelle série mettant en vedette Lucy Hale (Pretty Little Liars) offre une prémisse plutôt originale où une jeune femme, Stella, atteinte d'un cancer et qui vit toujours comme si c'était son dernier jour, apprend qu'elle est finalement guérie et que son entourage lui a menti pendant des années pour la protéger. Que devient la vie quand on est « condamné » à la vivre, finalement ?

À compter du 7 mars

SUR ICI RDI

DOCUMENTAIRE

Les grands reportages - personnalités

Qui n'aime pas les récits biographiques de personnalités ? Les dirigeants de Radio-Canada l'ont compris et c'est pourquoi, depuis cinq ans, ils consacrent une section de leur série Les grands reportages à des personnalités attachantes et inspirantes. Produite par le Groupe PVP de Matane, une nouvelle série de cinq portraits s'amorce ce soir avec un documentaire sur l'animatrice Claire Lamarche. Suivront des émissions sur Guy Nadon, Gaston Lepage, Louise Marleau et Marc Laurendeau.

Les vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 mars à 20 h

- André Duchesne, La Presse

SUR ITUNES

Pour ceux qui ne peuvent vraiment pas attendre la location qui sera proposée dès le 13 mars, sachez que le film Call Me by Your Name de Luca Guadagnino, en lice pour les Oscars, est offert à l'achat au coût de 19,99 $ sur iTunes.