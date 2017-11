Déclaration à l'ADISQ sur Juste pour rire: Serge Postigo persiste et signe

Marissa Groguhé

La Presse La Presse

En dépit des critiques formulées par Safia Nolin et Martin Petit, Serge Postigo maintient les propos qu'il a tenus lors de son discours de remerciement au gala de l'ADISQ. « En deuil » du Gilbert Rozon qu'il croyait connaître, le comédien et metteur en scène dit souhaiter que les victimes n'aient plus peur de dénoncer leurs agresseurs.