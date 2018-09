MTY achète sweetFrog pour 35 millions US

sweetFrog compte actuellement 254 emplacements franchisés et 78 emplacements corporatifs. Sur ces 332 restaurants, 324 sont situés aux États-Unis et huit sont situés à l'international. Dans le cadre de la transaction, les 78 sites corporatifs deviendront franchisés et seront propriété des actionnaires actuels de sweetFrog. Au cours des 12 derniers mois, le chiffre d'affaires du réseau de sweetFrog a généré plus de 92 millions US.

La transaction devrait être conclue dans les 30 jours, mais reste soumise à de multiples conditions d'usage.

Groupe d'Alimentation MTY compte aujourd'hui plus de 5400 emplacements. Il est propriétaire de dizaines de bannières, notamment Bâton Rouge, Ben & Florentine, Mike's, La Crémière, Sushi Shop, Valentine et Vieux Duluth.