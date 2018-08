Les Thés DavidsTea nomment deux nouvelles administratrices indépendantes

Anne Darche et Susan Burkman ont rejoint le conseil d'administration. Mme Darche est une spécialiste du marketing et des tendances de consommation ayant oeuvré pendant 20 ans dans des agences publicitaires de Montréal, tandis que Mme Burkman a agi à titre de dirigeante dans le secteur des services de consultation financière.

M. Segal a pris les fonctions de président du conseil et de chef de la direction par intérim plus tôt cette année après le remplacement du conseil d'administration et la démission du directeur général Joel Silver.

Le détaillant établi à Montréal a déclaré que le conseil d'administration prévoyait nommer un administrateur principal lors de sa prochaine réunion, prévue en septembre.

DavidsTea a également annoncé que son chef des finances, Howard Tafler, avait démissionné pour accepter un poste dans un autre secteur. Le conseil d'administration a nommé son directeur des finances Joe Bongiorno à titre de chef des finances par intérim et a commencé à chercher un remplaçant permanent.