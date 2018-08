 Entreprises détenues par des femmes: des revenus inférieurs de 68 000 $ en moyenne 

L'écart salarial entre les hommes et les femmes est largement documenté - une femme gagne en moyenne 74 cents pour chaque dollar du salaire annuel d'un homme, d'après les plus récentes données de Statistique Canada -, mais une nouvelle recherche suggère que la même dynamique prévaut pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises.

Selon une enquête de PayPal Canada et de la firme de consultants Barraza and Associates, les entreprises détenues par des femmes réalisent un chiffre en moyenne inférieur de 68 000 $ au chiffre d'affaires d'entreprises semblables détenues par des hommes. Cela représente un écart de 58 %, précise le sondage réalisé en ligne auprès de 1000 petites et moyennes entreprises canadiennes entre le 26 janvier et le 28 février.

Les résultats montrent que les revenus annuels médians pour les entreprises détenues par des hommes dans six catégories de firmes - allant de la fabrication aux services - s'élevaient à 118 000 $, mais qu'ils n'atteignaient que 50 000 $ pour les entreprises détenues par des femmes.

L'écart était légèrement moins prononcé pour les entreprises dont les activités se déroulent en ligne, ne se chiffrant qu'à 55 000 $, soit 44 %, par rapport à 71 000 $, ou 64 %, pour les entreprises qui ont pignon sur rue.

Un obstacle à la croissance des entreprises détenues par des femmes était l'accès aux capitaux, a noté l'enquête. Environ 53 % des entreprises appartenant à des femmes avec une composante de commerce électronique ont indiqué qu'il avait été «facile» pour leur société d'obtenir du crédit pour faire croître leurs activités, alors que cette proportion atteignait 67 % chez les hommes.

L'Association de la recherche et de l'intelligence marketing juge qu'il est impossible d'attribuer une marge d'erreur à un sondage réalisé en ligne puisque la méthode d'échantillonnage est non probabiliste.