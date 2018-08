Le bénéfice de Canadian Tire en baisse malgré des revenus en hausse

Le bénéfice de Canadian Tire au deuxième trimestre était en baisse par rapport à l'an dernier et sa croissance des revenus était inférieure aux estimations des analystes.

La société de vente au détail et de services financiers de Toronto a déclaré un bénéfice net de 156 millions, soit 2,38 $ par action, contre 195,2 millions ou 2,81 $ par action un an plus tôt.

Son bénéfice net ajusté était de 170,6 millions, soit 2,61 $ par action, contre 195,2 millions ou 2,81 dollars par action.

Selon Thomson Reuters Eikon, les analystes estimaient à 3,04 $ le bénéfice net ajusté et à 3,06 $ le bénéfice net.

Les revenus ont également été inférieurs aux estimations à 3,48 milliards pour le trimestre terminé le 30 juin, en hausse de 3,2 % par rapport aux 3,37 milliards du deuxième trimestre de l'année dernière. Les analystes ont estimé les revenus à 3,56 milliards.

La société - qui opère sous diverses enseignes, notamment Canadian Tire, Mark's et Sport Chek - affirme que les ventes du trimestre ont démarré lentement en avril en raison du temps inhabituellement froid, mais ont repris en mai et en juin.