Avec la nouvelle contribution du gouvernement fédéral versée hier, CO 2 Solutions veut diminuer le coût de sa technologie de capture du carbone pour la rendre plus intéressante pour les grands émetteurs.

Ressources naturelles Canada donnera 375 000 $ à CO 2 Solutions, qui a fait de la réduction du coût de sa technologie « la priorité absolue » pour conserver son avance technologique.

La petite entreprise de Québec, fondée en 1998 par Evan Price, descendant de la famille qui a fait fortune dans l'industrie forestière, a mis au point une technologie de capture du carbone qui utilise les enzymes. Elle a inscrit ses actions à la Bourse de croissance en 2004 et est toujours en quête de ses premiers revenus commerciaux.

« C'est une technologie qui était très en avance sur son temps », explique le porte-parole de l'entreprise, Jérémie Lavoie. CO 2 Solutions est maintenant en mesure de passer de l'expérimentation à la commercialisation, estime-t-il. « La transition va se faire. »

Les premiers revenus de CO 2 Solutions devraient venir des installations de capture du carbone qui sont en construction sur le site de l'usine de Produits forestiers Résolu à Saint-Félicien. Il est prévu que l'usine atteigne le stade de la production commerciale dans la seconde moitié de 2019.

Ce projet, qui nécessite un investissement de 8,4 millions, consiste à capter le carbone émis par l'usine et à le transférer à Serres Toundra, producteur de légumes voisin, où il servira à faire pousser des concombres.

Le carbone n'est pas seulement un élément indésirable dont il faut se débarrasser. Il peut être valorisé comme carburant, transformé en protéines ou utilisé dans l'embouteillage de bières et de boissons gazeuses. « Les technologies de valorisation se développent, ce qui est positif », explique Jérémie Lavoie.

Valorisation Carbone Québec

En même temps, CO 2 Solutions dirige un projet de démonstration de capture et d'utilisation du CO 2 dans les installations de Parachem, dans l'est de Montréal, avec des partenaires industriels (Suncor, Total) et universitaires.

Baptisé Valorisation Carbone Québec, le projet vise à accélérer la commercialisation des technologies de capture et d'utilisation du CO 2 .

Le gouvernement du Québec a récemment versé 7,5 millions à CO 2 Solutions pour le prolongement jusqu'en 2022 du projet Valorisation Carbone Québec, qui devait prendre fin en 2019.

Depuis ses débuts, l'entreprise vit surtout de l'argent des fonds de recherche et des contributions gouvernementales. Après les neuf premiers mois de l'exercice en cours, CO 2 Solutions déclare des revenus de 30 000 $ et une perte de 2,33 millions. Son fonds de roulement (l'actif à court terme moins le passif à court terme) est négatif de 3,87 millions.