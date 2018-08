Aéroplan: Aimia demande 450 millions

Le consortium, complété par la Banque TD, CIBC et Visa Canada, a déjà bonifié son offre à 325 millions en espèces, révèle Aimia dans un communiqué publié jeudi soir.

« Ni l'une ni l'autre [des offres du consortium] ne reflète la valeur des activités d'Aéroplan pour les membres et les parties prenantes, soutient l'entreprise. Aimia a maintenu un dialogue dynamique avec le consortium de partenaires actuels, et la proposition actuelle d'Aimia élimine la nature hautement conditionnelle des offres précédentes, leurs lourdes modalités et conditions de même que les exclusions qui y étaient prévues et qui pourraient entraîner à court terme de l'incertitude pour les membres. »

Aimia publie ses résultats trimestriels et fera le point avec les analystes vendredi matin.