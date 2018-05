Xerox chute à Wall Street après l'abandon de sa fusion avec Fujifilm

Le groupe américain Xerox chutait lundi à la Bourse de New York au lendemain de son renoncement à fusionner avec le japonais Fujifilm et de sa décision de se séparer de son patron, deux demandes d'actionnaires activistes.

Vers 11h10, le titre abandonnait 9,05% à 27,44 dollars, tombant à un plus bas en séance depuis plus d'un an, dans un marché globalement en hausse.

L'entreprise de reprographie a finalement renoncé dimanche à son projet de fusion avec le japonais Fujifilm, espérant ainsi mettre un terme à une saga à rebondissements.

Xerox prévoyait de se fondre dans la société commune d'imprimantes et de photocopieurs Fuji Xerox, déjà existante, passant de fait sous le contrôle du groupe japonais.

«De nombreux observateurs suggèrent que désormais les chances de la société de trouver un autre acquéreur dans les prochains mois puissent être compromises en raison de l'abandon de l'accord avec Fuji», ont affirmé les analystes de Briefing.

Cette nouvelle a «imposé un sentiment de prudence sur l'action» Xerox, ont-ils ajouté.

L'accord annoncé dimanche a été mis en oeuvre avec deux actionnaires activistes possédant à eux deux plus de 15% de Xerox, Carl Icahn et Darwin Deason, qui bataillaient fermement contre ce projet annoncé fin janvier, le jugeant contraire aux intérêts du groupe et s'estimant lésés.

Fujifilm a de son côté contesté la «décision unilatérale» de Xerox de mettre fin à la transaction.

Aux termes de l'accord, le groupe américain a aussi accepté le renvoi de son directeur général Jeff Jacobson, qui sera remplacé par John Visentin, tandis que Keith Cozza, qui dirige Icahn Enterprises, prend la tête du conseil d'administration de Xerox.