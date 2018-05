Magna International surpasse les attentes et hausse ses prévisions

Le fabricant de pièces automobiles a engrangé un bénéfice et 660 millions $ US, ou 1,83 $ US par action, pour le plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 577 millions $ US, ou 1,51 $ US par action, de la même période un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 10,8 milliards $ US, un chiffre d'affaires en hausse par rapport à celui de 8,9 milliards $ US de l'an dernier.

Sur une base ajustée, l'entreprise d'Aurora, en Ontario, a réalisé un bénéfice de 1,84 $ US par action, comparativement à 1,53 $ US par action un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à un résultat ajusté de 1,70 $ US par action, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Dans ses perspectives, Magna a indiqué s'attendre à ce que ses ventes s'établissent entre 40,9 milliards $ US et 43,1 milliards $ US, alors que ses prévisions précédentes visaient des revenus d'entre 39,3 milliards $ US et 41,5 milliards $ US.

Magna estime aussi être en mesure de réaliser un bénéfice d'entre 2,4 milliards $ US et 2,6 milliards $ US pour l'exercice, comparativement à ses perspectives précédentes de profit entre 2,3 milliards $ US et 2,5 milliards $ US.