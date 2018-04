Transcanada affiche un profit de 734 millions

Le bénéfice par action de l'entreprise de Calgary a atteint 83 cents pour le trimestre clos le 31 mars, comparativement à celui de 74 cents de la même période un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 3,42 milliards, en hausse par rapport au chiffre d'affaires de près de 3,41 milliards du premier trimestre de 2017.

Le bénéfice ajusté, qui exclut certains éléments non récurrents, a grimpé à 870 millions, soit 98 cents par action, alors qu'il avait été de 698 millions, ou 81 cents par action, un an plus tôt.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice ajusté de 84 cents US, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters.

Selon TransCanada, l'amélioration des résultats témoigne de la solide performance de ses actifs traditionnels et des contributions de projets entrés en service dans les 12 derniers mois.