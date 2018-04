Visa affiche un bénéfice en hausse pour son deuxième trimestre

Ken Sweet Associated Press NEW YORK

L'entreprise établie à San Francisco a engrangé un bénéfice de 2,61 milliards US pour le trimestre clos le 30 mars, soit 1,11 $ US par action. Le bénéfice net de Visa a grimpé de 26 % en excluant une charge non récurrente liée à l'acquisition de Visa Europe inscrite aux résultats de l'an dernier.

Visa a en outre surpassé les attentes des analystes, qui visaient en moyenne un bénéfice par action de 1,01 $ US, selon les prévisions recueillies par FactSet.

Les dépenses réglées sur le réseau de Visa ont grimpé de 11 % pour atteindre 2,716 milliards US au plus récent trimestre. Visa touche un léger frais chaque fois qu'une transaction passe par son réseau. Le nombre total de cartes de crédit émises sur le réseau de Visa a grimpé à 3,25 milliards, alors qu'il était de 3,13 milliards un an plus tôt.

Comme plusieurs autres entreprises, Visa s'attend maintenant à payer beaucoup moins d'impôts grâce à la réforme fiscale du président Donald Trump, adoptée à la fin de l'an dernier. Visa s'attend ainsi à ce que son taux d'imposition s'établisse dorénavant entre 20 et 22 %, ce qui représente une baisse de six points de pourcentage par rapport à ce qu'elle payait précédemment.