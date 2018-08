250 millions pour l'industrie du taxi

Dans le budget de mars 2018, le gouvernement avait promis de verser cette somme afin de compenser les propriétaires de taxi pour la perte de valeur de leurs permis.

Un montant de base de 1000 dollars sera d'abord remis à chaque titulaire de permis de taxi à la date du dépôt du budget, le 27 mars 2018.

Un montant d'aide additionnelle variant entre 2800 et 45 700 dollars sera ensuite octroyé à certains propriétaires de permis des régions de Montréal, de Québec et de Gatineau. Ces trois régions sont les plus touchées par la perte de valeur des permis de taxi.

D'ici quelques semaines, le ministère des Transports transmettra une lettre aux propriétaires de taxi pour les informer de la somme à laquelle ils ont droit.

Modernisation de la flotte

Le gouvernement annonce aussi un programme de soutien à la modernisation de la flotte de taxis au Québec. Une aide financière sera notamment versée pour soutenir l'exploitation d'un véhicule de taxi électrique (8000 $) ou hybride rechargeable (3000 $).

Des sommes seront aussi versées pour aider à la création d'une image de marque de l'industrie, ainsi que pour acquérir et développer des outils technologiques visant à améliorer le service de transport par taxi.

Le budget total du programme de soutien à la modernisation de l'industrie du transport par taxi pour les années 2018-2019 et 2019-2020 s'élève à 18 millions de dollars.

Ce programme sera financé par les droits exigibles versés par Uber dans le cadre d'un projet pilote en cours sur les services de transport demandés par application mobile.

Les ministres des Finances et du Transport, Carlos Leitão et André Fortin, procèdent à cette annonce cet après-midi en conférence de presse à Montréal.

D'autres détails et réactions suivront.