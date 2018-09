La pseudoscience du langage corporel

La synergologie prétend pouvoir décrypter les pensées et les émotions cachées d'une personne en scrutant son langage corporel. Hyper populaire parmi le public, la synergologie forme de plus en plus de professionnels. Le seul problème, a constaté notre chroniqueur Patrick Lagacé, c'est que la base scientifique de la synergologie est à peu près inexistante. Portrait d'une pseudoscience qui « pogne ».

- C'est ça. Et puis moi, j'aimerais être dans les dictionnaires un jour. Moi, je n'ai pas d'enfants. Je ne me reproduirai pas par mes enfants. Mais ce que je crois, c'est que ces idées-là, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, elles seront dans le champ de la science. Et puis on dira, y a un type qui était... Avec d'autres ! Pas tout seul, avec d'autres, y a un type qui croyait à ça et qui pensait qu'il fallait partir du langage du corps. Et je pense que j'ai raison... »

L'an dernier, les juges de la Cour supérieure, section région de Québec et d'Abitibi, ont été formés en synergologie. « Génial de voir qu'une tranche de la société qui prend de grosses décisions s'intéresse et s'éduque à comprendre la communication non verbale », a commenté le synergologue Christian Martineau au sujet de son passage à Val-d'Or.

Philippe Turchet manie ce jargon, ces HF2 et ces M4 avec aisance. L'entendre parler avec autorité du lien entre ces gestes et les pensées qui selon lui s'y rattachent est, je le jure, impressionnant.

Si vous n'avez rien compris, c'est normal : le lexique synergologique comprend 1700 gestes, microgestes et autres microdémangeaisons à mémoriser et à attribuer à des émotions. Un travail énorme, 200 heures de formation, sans compter les heures à étudier.

- Voyez, dit-il doctement. Votre doigt, là. Vous avancez votre doigt comme ça... Pour moi, c'est une GMC N4 HF2. Il est à M4. En M2, y aura du lien, et pas en M4. En M2, on est dans le Oui, je comprends ce que tu veux dire, viens, il faut qu'on en parle. »

« C'est un lexique qui va permettre de questionner. En synergologie, on a un lexique qui va nous permettre de répertorier tout le langage corporel humain. Et ça, c'est une première : il n'en existe pas d'autres. »

Dans cette enquête sur la synergologie, j'ai parlé à des scientifiques qui pratiquent au Québec, en France et aux États-Unis. Des gens qui ont publié sur le non-verbal chez l'humain ou qui travaillent avec des publications scientifiques touchant le sujet. J'ai appris deux choses, en gros.

Un, il existe une telle chose que les « sciences du non-verbal » : des chercheurs de plusieurs disciplines publient leurs études sur le non-verbal humain dans des dizaines de revues savantes, depuis des décennies.

Deux, les chercheurs que j'ai interviewés considèrent tous que la synergologie est une imposture qui singe le langage de la science, la démarche de la science, mais qui colporte des choses qui sont loin d'être vraies et vérifiées en sciences du non-verbal.

Maria Hartwig (chercheuse américaine et coauteure de dizaines d'articles scientifiques sur le non-verbal), Michel Saint-Yves (psychologue judiciaire, auteur d'ouvrages sur l'interrogatoire policier, prof à l'École nationale de police), Pascal Lardellier (chercheur en communication à l'Université de Bourgogne), Nicolas Rochat (doctorant en psycho à Paris 8, qui a fait des recherches sur le mensonge et sur l'imposture scientifique), Serge Larivée (prof à l'Université de Montréal, spécialiste des impostures scientifiques), Pierrich Plusquellec (éthologue, prof à l'UdeM, chercheur au Centre d'études sur le stress humain) et Vincent Denault (ex-synergologue qui prépare un mémoire de maîtrise pour débusquer les mythes de la synergologie) ont tous utilisé le même mot en parlant de cet « outil » créé par le Français Philippe Turchet, lors d'entrevues séparées : pseudoscience.

« C'est une pseudoscience, je ne suis pas le seul à le dire », lance Michel Saint-Yves.

Le principe de « ces approches », dit M. Saint-Yves, est toujours le même : on cite de vraies recherches, des chercheurs véritables. « Et de là, on étire la sauce. »

La science étudie pourtant le non-verbal. Des études menées avec une méthodologie reconnue existent, soumises à des journaux savants qui en évaluent la rigueur comme le veut la coutume : par le filtre de comités de lecture anonymes qui ne connaissent pas les auteurs de l'article soumis. Et qui décident, ou pas, de publier. Ces revues sont citées, ou pas, par d'autres scientifiques qui font des recherches et qui publient. Ainsi avance la science, lentement.

Philippe Turchet, créateur de la synergologie, a conçu un « lexique » des gestes humains. Plus de 1700 gestes répertoriés et décryptés en vase clos, selon des standards non scientifiques, qui permettent de traduire ces gestes en pensées secrètes, en mensonges refoulés, en émotions inavouables.

Et même si, de 1982 à 2005, quelque 3000 publi-cations scientifiques ont scruté le non-verbal, M. Turchet m'a dit cette chose énorme, l'équivalent scientifique de dire que le Canadien de Montréal est une équipe de boulingrin : « Généralement, dans les sciences humaines, on peut difficilement faire des expériences. »

La bible de la méthodologie et des pratiques établies en sciences du non-verbal s'appelle The New Handbook of Methods in Non Verbal Research. Brique de 500 pages, elle notait dans sa seconde édition (2005) que ces 3000 articles et livres scientifiques portaient notamment sur les expressions faciales, le regard, la posture, les gestes des mains, les mouvements de tête... Ce qui tombe en plein dans les certitudes de la synergologie, qu'elle jure négligées par la science !

Si les synergologues et leurs adeptes lisaient le New Handbook of Methods in Non Verbal Research, ils seraient déçus : la science réfute leurs certitudes. Page 139 : « Les mouvements du corps ne peuvent pas être traduits aussi directement que le langage verbal. » Et : « Plusieurs des gestes de main et du corps sont si singuliers qu'ils ne veulent rien dire », une affirmation qui contredit tout ce que j'ai lu et entendu des synergologues, depuis des semaines.

Dans ce livre, on souligne l'existence d'une industrie de la pseudoscience du langage corporel - « qui dessert le champ de la recherche en non-verbal » - aux États-Unis, depuis des décennies. En cela, la synergologie n'a rien inventé : le classique Lisez dans vos adversaires à livre ouvert (How to Read a Person like a Book) a été publié en 1971, 42 ans avant le Je lis en vous, savez-vous lire en moi ? de la synergologue Annabelle Boyer.

Là où la science offre mille nuances, la synergologie utilise des formules-chocs pleines de conviction.

Michel Saint-Yves n'est pas surpris de la popularité de la synergolgie : « Lire des livres sérieux [sur le non-verbal], c'est moins distrayant que de lire des livres du type La vérité sur le mensonge. »

Maria Hartwig : « Si vous n'avez pas de formation scientifique, la synergologie peut facilement vous berner. »