Grippe et gastro: les urgences pédiatriques débordent

Tous les ans, le scénario est attendu et 2016 ne fait pas exception. Les urgences débordent durant la période des fêtes, particulièrement celles des hôpitaux pour enfants. Or, dans plusieurs des cas, les petits patients pourraient être soignés à la maison. Le CHU Sainte-Justine et l'Hôpital de Montréal pour enfants demandent aux parents de s'assurer que le cas est réellement urgent avant de se présenter au centre hospitalier.