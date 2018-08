Un enclos de tigres au Festivent de Lévis suscite des critiques

Deux tigres se partagent l'espace clôturé de quelques mètres carrés. Selon l'organisation, ils ont été rapidement séparés et avaient en réalité chacun leur enclos.

«Combien de fois par année sont-ils déplacés et sortis de leur habitat pour être exposés dans un tout petit enclos au milieu d'une foule ? Juste non, ça n'a pas de sens», a écrit l'internaute qui a mis en ligne l'image. Elle a été partagée plus d'un millier de fois.

«Bien contente de ne pas avoir acheté de billet et d'avoir encouragé ça par la même occasion», a écrit une autre internaute. «Des animaux au Festivent... pas fort comme idée. À travers le bruit et la chaleur intense... pauvres bêtes !»

Sébastien Huot, directeur général de l'événement, a expliqué à La Presse qu'il entendait les commentaires critiques. «Je pense qu'on n'a pas plu à tout le monde. Nécessairement, ça va faire partie de la balance pour prendre des décisions pour le futur, a-t-il dit. On ne peut pas être parfait dans la vie. Clairement, on a fait plaisir à beaucoup de gens qui sont passés sur le site, mais il y en a aussi qui sont déçus de ça. Évidemment, ce n'est pas mon objectif.»

M. Huot a souligné que le festival présentait une fermette avec chèvres et moutons depuis ses débuts, il y a quinze ans, sans s'attirer les critiques de quiconque.

Le festival a pris fin dimanche.

Les tigres n'étaient pas les seuls animaux exotiques présentés dans le cadre de l'événement: des lémurs, des kangourous, des serpents, des loups et même un chameau étaient aussi sur place. Il s'agissait d'une activité offerte par le Papanack Zoo, une entreprise ontarienne.

Selon M. Huot, l'organisation du Festivent s'était assurée d'obtenir des recommandations afin de faire affaire avec une entrevue réputée dans ce secteur.

En entrevue au Journal de Lévis, à l'inauguration de l'événement, le président du festival s'était dit fier de cette nouvelle activité. «Au cours des dernières années, on a été très attractifs avec les jeux gonflables, avait affirmé Philippe Faucher il y a quelques jours. Comme père de famille, je trouve ça le fun pour mes enfants, mais un peu moins pour moi. Je me suis promené sur le site et c'est fou le pouvoir d'attraction que le zoo a avec les adultes aussi. Ça nous permet d'aller chercher tous les festivaliers. Je suis agréablement surpris de l'engouement autour de cette nouvelle attraction.»