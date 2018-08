Manon Gauthier candidate de la CAQ malgré une tache à son dossier

Elle avait failli être nommée par le gouvernement Couillard comme présidente directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Mais à quelques jours de l'annonce, sa nomination avait avorté quand la nouvelle ministre de la Culture, Marie Montpetit, avait été informée qu'elle avait échoué à un alcootest.

La Presse avait joint Mme Gauthier à l'automne 2017, et elle avait indiqué son intention de contester en cour cette contravention, plaidant qu'elle prenait alors un médicament qui avait entraîné son interception par la police. Le tribunal a tranché : la contravention de « conduite avec facultés affaiblies » a été maintenue, mais Mme Gauthier a plaidé avec succès que l'alcool n'était pas en cause.

Des sources à la CAQ indiquent que Mme Gauthier a joué cartes sur table et avisé d'entrée de jeu l'entourage de François Legault de ce problème dans son parcours. À la CAQ, on ne voyait pas là un obstacle susceptible de la disqualifier comme candidate.

On confirmait hier qu'elle serait la candidate de François Legault.

Mme Gauthier était conseillère pour l'arrondissement de Verdun, et comme membre de l'exécutif sous Denis Coderre, elle était responsable des dossiers culturels et des questions de patrimoine. Elle ne s'était pas présentée aux élections municipales de novembre 2017.

En campagne contre Marie Montpetit

Ironiquement, dans Maurice-Richard (ex-circonscription de Crémazie), Mme Gauthier affrontera Marie Montpetit, titulaire de la Culture, celle-là même qui avait coupé les ailes à sa candidature à BAnQ.

Maurice-Richard est une circonscription dont la population a changé au fil du temps. Pendant longtemps, Crémazie a été représentée par des péquistes - Jean Campeau, Manon Blanchet, Lisette Lapointe et Diane De Courcy -, jusqu'à la victoire de Mme Montpetit en 2014. Elle a déjà habité la circonscription, mais n'y réside plus. Arrivée jeune à Montréal, Mme Gauthier a vécu dans Crémazie avant de déménager à Outremont, puis à Verdun.