Martin Coiteux confirme son départ de la vie politique

«C'est une décision de couple, une décision familiale, a dit le ministre des Affaires municipales et de la Sécurité publique. Ma femme m'a toujours dit qu'elle serait toujours à bord, peu importe ma décision. Je pense qu'elle va être encore plus à bord avec la décision que j'annonce aujourd'hui.»

M. Coiteux, député de Nelligan, a dit être fier du travail qu'il a accompli au sein du gouvernement depuis 2014, notamment le retour à l'équilibre budgétaire, dont il a été l'un des principaux architectes.

«Je suis né en 1962, et je n'ai jamais connu une époque où le Québec avait une meilleure cote de crédit que l'Ontario. En ce sens là, on en récolte les fruits aujourd'hui», a-t-il dit.

M. Coiteux a dit que son annonce n'a rien à voir avec les sondages qui entrevoient des élections potentiellement difficiles cet automne pour le Parti libéral.

Lorsqu'il s'est lancé en politique en 2014, les sondages annonçaient un gouvernement du PQ majoritaire, a rappel celui qui fut professeur aux HEC de 1993 à 2012.

«J'étais prêt à assumer le rôle de député de l'opposition, surtout pour combattre la charte des valeurs. Je ne me suis pas présenté en fonction des sondages, et je ne quitte pas en fonction des sondages.»

M. Coiteux a remercié «du fond du coeur» les citoyens de Nelligan, comté où il réside dans l'Ouest de l'île de Montréal. «Je suis fier de pouvoir dire que j'ai été votre député», a-t-il dit.

Il a aussi eu de bons mots pour le premier ministre Philippe Couillard, qu'il a remercié de lui avoir accordé sa confiance, d'abord en le nommant président du Conseil du trésor, puis ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, et finalement ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal.

«M. Couillard est un homme de valeur et de principe, et je suis fier d'être à ses côtés jusqu'en octobre. L'équipe libérale peut faire un excellent bilan, et je suis convaincu qu'elle va remporter la prochaine élection. Elle peut compter sur mon appui.»

Le ministre a résumé qu'il quittait la vie politique «sans amertume».

«La vie politique, c'est une vie qui nous permet de faire bouger les choses, mais c'est aussi une vie qui impose des sacrifices importants qui pèsent sur la vie personnelle, la vie familiale. J'ai le temps d'essayer autre chose. Mais je n'ai pas l'éternité devant moi, dans 4 ans je vais avoir 60 ans.»

Quant à ses projets, M. Coiteux a dit être en réflexion.

«Je n'ai pas de plan de match pour l'instant. Je ne sais pas ce que je vais faire», a dit le ministre, qui continuera d'occuper ses fonctions de député et de ministre jusqu'aux élections du 1er octobre prochain.