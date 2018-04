Manon Massé victime d'un accident de ski

Le printemps aura été dur pour les parlementaires. Le leader parlementaire du Parti québécois Pascal Bérubé s'est pour sa part brisé la cheville il y a trois semaines. Sa convalescence durera encore trois semaines.

Mme Massé a expliqué sa mésaventure sur sa page Facebook. «Cette fin de semaine était ma dernière fin de semaine de congé avant le marathon électoral. Ma chum Ghislaine et moi, on est allées profiter du soleil et des pistes du Mont Tremblant, l'une des dernières places où les pentes sont encore ouvertes! Ce dimanche, on s'en allait manger au BBQ des skieurs sur le versant Nord quand mon ski droit s'est pris dans un monticule de neige. J'ai continué vers la gauche... Résultat, fracture du fémur droit. J'entre en salle d'opération aujourd'hui (lundi)».

Elle précise qu'elle sera absente «pour au moins une semaine». «J'ai hâte de vous revoir les deux pieds sur terre!».