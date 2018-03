Vincent Marissal pour QS dans Rosemont? Lisée craint une division du vote

(Québec) Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, prévient l'ancien chroniqueur politique Vincent Marissal que de se présenter contre lui pour Québec solidaire dans sa circonscription divisera le vote souverainiste et pourrait avoir pour « seul résultat vraisemblable [de donner] le comté aux libéraux. »

Le chef péquiste réagissait mercredi matin aux informations voulant que M. Marissal, qui a longtemps été journaliste et chroniqueur à La Presse, soit candidat pour Québec solidaire (QS) dans Rosemont.

« On a des discussions avec plusieurs personnes actuellement en vue d'une candidature à Québec solidaire. Vincent Marissal fait partie de ces personnes-là. Le contenu de nos discussions pour le moment est privé et je n'en dirai pas plus », a brièvement confirmé tout sourire le co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois.

Depuis septembre, celui qui a longtemps été journaliste politique s'est joint à l'agence de relations publiques et de relations gouvernementales Tact Intelligence-conseil à titre de directeur principal. L'information qu'il se présenterait pour Québec solidaire, d'abord relayée au 98,5 FM, n'a toujours pas été confirmée par le principal intéressé. Au moment de publier, Vincent Marissal n'avait pas retourné les appels de La Presse et n'a rien écrit sur Twitter ou Facebook.

« Sur l'île de Montréal, il y a 21 députés et ministres libéraux, des gens qui ont fait des compressions, des gens qui ont permis à des compagnies pétrolières d'avoir le droit d'exproprier, des gens qui n'ont pas travaillé pour le bien commun. Il a le choix. S'il veut contribuer au bien commun, [il peut] se présenter contre un des 21 ministres ou députés libéraux de l'île de Montréal. Il y en a encore plus à Laval et il y a des caquistes dans les couronnes », a dit M. Lisée.