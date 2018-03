L'ancien ministre André Bourbeau est décédé

Son fils Éric Bourbeau, qui en a fait l'annonce sur Facebook, a précisé qu'il « a quitté dans son sommeil, en paix, et entouré de ses proches » et qu'il avait « exprimé le désir de quitter le plus vite possible » dans les derniers jours.

André Bourbeau a représenté la circonscription de Laporte, en Montérégie, à l'Assemblée nationale du Québec de 1981 à 2003.

Il a dirigé plusieurs ministères au cours de sa carrière politique au sein du Parti libéral du Québec. Par ailleurs, le mélomane s'est beaucoup impliqué dans l'industrie de la musique. « Il a grandement contribué au développement du mouvement des Jeunesses Musicales et Canada et a lancé le Concours Musical International de Montréal, maintenant un des plus prestigieux au monde », a rappelé son fils.