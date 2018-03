La France refuse de prendre position sur la question nationale au Québec

Dans un point de presse, le premier ministre français, Édouard Philippe, flanqué de son homologue Philippe Couillard, n'a pas voulu s'inscrire dans la foulée des positions de Matingnon à l'égard de la question québécoise.

« Je dirai de la façon la plus claire, la plus simple possible que la France et le Québec sont depuis longtemps côte à côte et pour longtemps côte à côte. »

« L'amitié et les liens qui nous unissent semblent plus durables et plus essentiels que n'importe quelle position institutionnelle », a-t-il ajouté.

Dans le passé, la position française sur la question québécoise avait varié, passant d'un appui tacite à « un accompagnement » du Québec dans ses décisions quant à son avenir. Ce fut par la suite la « non-indifférence » et « non-ingérence », jusqu'à la présidence de Nicolas Sarkozy clairement opposé, lui, au projet souverainiste. Le président Hollande n'avait pas pris position dans ce débat.

M. Couillard a visité son vis-à-vis dans le cadre des rencontres alternées des deux premiers ministres, une tradition depuis 40 ans.