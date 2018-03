50 millions pour mieux réagir aux inondations

Pour les accompagner dans cette transition, mais également pour mieux prévenir les dommages majeurs dans le futur, le gouvernement du Québec investit une somme totale de presque 50 millions de dollars, et annonce que des sommes additionnelles seront dévoilées dans le prochain budget provincial.

« Nous voulons que le Québec soit plus résistant et plus résilient face aux risques d'inondations », a répété Martin Coiteux en point de presse ce jeudi matin. Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique procédait au dévoilement du Plan d'action en matière de sécurité civile relatif aux inondations élaboré au cours des derniers mois. Le document, décliné en 24 points, a été produit à la suite de consultations notamment avec les municipalités et des personnes sinistrées, a assuré M. Coiteux.

Parmi les investissements immédiats annoncés, Québec allouera 20 millions aux villes pour rédiger ou mettre à jour leur plan de sécurité civile.

« Seulement 30 % des municipalités ont un plan complet et à jour, c'est nettement insuffisant », a dit M. Coiteux.

Une somme supplémentaire de 20,5 millions sera quant à elle dégagée pour mettre à jour la cartographie des zones inondables de la province, en priorité les régions de Montréal et Québec, la ville de Gatineau et la MRC de Maskinongé, en Mauricie.

Québec donne également le mandat à l'organisme Ouranos de « réaliser des études exhaustives des crues historiques ainsi que des simulations [...] permettant de considérer les incidences des changements climatiques ».

« Nous devons intégrer les changements climatiques à nos outils de gestion », a résumé Jean Habel, député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire de la ministre de l'Environnement.

Accélérer l'aide aux sinistrés

Afin de simplifier et d'accélérer le soutien aux sinistrés, voire « leur offrir une assistance personnalisée », selon les mots du ministre, Québec délèguera aux villes qui le désirent le pouvoir de distribuer des allocations aux sinistrés. Le ministère de la Sécurité souhaite également « limiter le nombre d'intervenants » en favorisant un meilleur partage des informations contenues dans les dossiers des sinistrés entre les différents intervenants ou ministères.

En outre, M. Coiteux a annoncé que des fonctionnaires provenant d'autres ministères seraient dès maintenant formés pour être appelés en renfort dans le cas d'inondations « historiques » comme celles du printemps 2017.

Le ministre veut ce faisant améliorer sa « force de frappe » pour accélérer l'aide financière.

Un peu plus de 6000 demandes de réclamation ont été envoyées au gouvernement à la suite des inondations du printemps dernier. Selon le ministre, « plus de 80 % des personnes sinistrées ont reçu entre 75 et 90 % de l'aide financière » qui leur a été allouée par Québec.

Près d'un an après le désastre, une centaine de personnes n'ont toujours pas réintégré leur domicile.

La CAQ sceptique

Pour la Coalition Avenir Québec (CAQ), ces annonces arrivent un peu tard.

« Dans quelques semaines, nous soulignerons le premier anniversaire de ces inondations historiques et le gouvernement libéral en est toujours à élaborer des solutions pour régler les dossiers, a déclaré dans un communiqué la députée de Mirabel Sylvie D'Amours. Ce plan d'action est rempli de belles intentions, mais rien ne garantit aux citoyens un traitement des dossiers plus rapides et une bureaucratie plus humaine. Les sinistrés devront encore prendre leur mal en patience. »