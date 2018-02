Couillard en mission économique commune avec l'Ontario

(LA PRESSE À WASHINGTON) Philippe Couillard est arrivé jeudi soir à Washington, où il fera la promotion au cours des deux prochains jours du libre-échange entre le Canada et les États-Unis dans le cadre d'une mission économique commune avec l'Ontario. Avec son homologue Kathleen Wynne, il rencontrera aujourd'hui les gouverneurs américains de la Virginie et du Maryland, en plus de participer à un panel où il se portera à la défense de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).