Les libéraux ont une page Facebook pour rétablir «les faits»

La page intitulée Actualités politiques Québec, dont la portée demeure limitée (563 personnes y sont abonnées), affiche une photo en bannière où l'on voit le premier ministre Philippe Couillard et le slogan «Du contenu exclusif, sans filtre, à portée de main». La mention que le contenu vient du Parti libéral du Québec n'est pas affichée.

« C'est essentiellement informatif ou des nuances sur des enjeux qui touchent l'aile parlementaire libérale. (...) Ce sont des ministres qui ont souvent de l'information à transmettre », a expliqué à La Presse le directeur adjoint au cabinet du premier ministre, responsable des relations médias, Charles Robert.

Cette page, dont les premières publications semblent remonter à la mi-novembre, a été plus régulièrement alimentée ces derniers jours, alors que les libéraux étaient réunis en caucus à l'Assemblée nationale.

Les dernières capsules vidéo présentent d'ailleurs deux ministres, Carlos Leitao (Finances) et Gaétan Barrette (Santé). Les textes qui les présentent affirment Rétablissons les faits, en français, et Let's get the facts straight, en anglais. M. Barrette revient notamment sur les conditions de travail difficiles des infirmières, un enjeu sensible qui a marqué l'actualité politique des derniers jours.

« C'est du contenu d'intérêt public, que ce soit pour les journalistes qui peuvent avoir une réaction à chaud [d'un ministre] ou pour la population qui peut voir rapidement ce que le gouvernement ou les députés de l'aile parlementaire ont à dire sur un enjeu », a dit Charles Robert.

«Il est assez aisé de voir que c'est du contenu où l'administrateur est le comité des députés libéraux», a-t-il soutenu, assurant que l'administration de cette page se faisait à coût nul.

Au Parti québécois (PQ), on critique que «le gouvernement a visiblement monté une page Facebook pour faire passer ses messages.»

« L'ingrédient numéro un des communications numériques, c'est l'authenticité, ce dont le gouvernement manque totalement en cachant que ce sont les messages gouvernementaux qui passent sous le mot "actualités" », a affirmé Valérie Chamula, attachée de presse de l'aile parlementaire péquiste.