François Gendron s'excuse d'avoir utilisé le mot «nègre»

« On n'a pas le droit d'utiliser cette expression-là dans le contexte d'aujourd'hui », a affirmé M. Gendron mercredi matin en mêlée de presse.

Hier, le réseau de télévision anglophone CTV a diffusé un reportage dans lequel la journaliste a lu une lettre qu'a envoyée l'école à l'Assemblée nationale après le passage de son vice-président.

« M. Gendron a dit : "On travaillait comme des nègres". Cette citation a été entendue par certains de nos élèves de race africaine et haïtienne qui ont été choqués de l'entendre. Bien entendu, nos enseignants ont bien rattrapé et ont expliqué aux élèves la teneur de ses propos. Par contre, je crois que cette expression n'avait pas sa place, car le terme nègre est très péjoratif », peut-on lire dans la lettre.

En entrevue avec la journaliste, M. Gendron a affirmait hier qu'« habituellement, quand on emploie cette expression-là, au Québec, ça veut dire travailler fort. D'aucune façon il y a un lien avec les communautés culturelles, que je respecte, et que je suis très heureux d'accueillir. Je n'en reviens pas, d'essayer de monter ça en épingle, je ne comprends pas. »

Mercredi matin, le député péquiste a réitéré ses excuses, avec plus de précision cette fois-ci.

« Je me suis excusé par écrit et je me suis excusé aux médias qui me demandaient de le faire. J'étais d'accord pour le faire, parce que [c'est] une expression que je regrette avoir utilisée », a-t-il dit.

Son chef, Jean-François Lisée, qui était au fait de l'incident, a pour sa part affirmé en mêlée de presse que « ce n'est pas une expression qui est acceptable et je lui ai dit qu'il devait s'excuser, ce qu'il a fait. »

« Je pense que c'est une leçon pour tout le monde, à savoir que peu importe depuis combien de temps l'expression est utilisée, la société a évolué et on ne devrait tout simplement ne jamais l'utiliser », a-t-il conclu.

David Heurtel cite Occupation double

À la sortie du caucus libéral, mercredi, le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, David Heurtel, a cité en exemple Occupation double, où des participantes ont aussi utilisé plus tôt cette saison le mot « nègre » dans une séquence de « OD La Nuit ». À l'époque, la production en avait profité pour expliquer aux jeunes célibataires pourquoi l'utilisation de ce mot était raciste.

« [À] Occupation double, qu'est-ce qu'on a fait ? On a réagi. Il y a eu un moment pour sensibiliser, pour éduquer pourquoi ce mot-là est complètement inacceptable », a dit le ministre Heurtel.

« Le fait est que nous sommes en 2017, peu importe de quelle génération on appartient. On doit tous évoluer », a-t-il ajouté.