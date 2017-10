Le DGEQ propose des élections partielles à date fixe

Cette façon de faire comporte des « avantages indéniables », soutient M. Reid, car elle permet à son organisme de tenir des scrutins « de façon plus efficace et productive ». Il recommande donc au gouvernement de modifier la loi pour instaurer la même pratique pour les élections partielles.

Somme consacrée par le DGEQ à l'organisation de six élections partielles entre l'élection du 7 avril 2014 et le 31 mars 2017. Ce total n'inclut pas le coût des scrutins dans Gouin et dans Louis-Hébert.

Pas moins de 14 députés ont démissionné depuis le début du mandat actuel et une autre, Sylvie Roy, s'est éteinte. Cette situation a forcé le DGEQ à organiser huit élections partielles en trois ans et demi, qui ont entraîné chaque fois des dépenses importantes.

M. Reid propose qu'une date soit réservée chaque printemps et chaque automne pour la tenue de scrutins dans l'éventualité où des députés quitteraient leurs fonctions. Cela entraînerait des économies importantes et faciliterait le recrutement de personnel électoral, soutient-il.

TRAVAILLER AUX ÉLECTIONS DÈS L'ÂGE DE 16 ANS

Pas moins de 53 000 scrutateurs et réviseurs s'activent un jour d'élections générales. Ils sont recrutés sur recommandation des partis politiques. Or, les partis ne soumettent pas un nombre suffisant de candidats pour pourvoir tous les postes vacants, note le DGEQ, et ceux qui sont soumis se désistent plus souvent. L'organisme recommande donc à Québec de modifier la loi pour qu'il puisse lui-même recruter ses travailleurs. Pour faciliter cette tâche, il souhaite pouvoir embaucher des travailleurs à partir de l'âge de 16 ans, et non 18 ans comme c'est actuellement le cas.

« COMBLER UN BESOIN D'INFORMATION »

Afin de promouvoir la participation électorale, Pierre Reid souhaite pouvoir diffuser davantage d'information sur les candidats et les partis politiques. Il souhaite créer une « vitrine » pour renseigner les électeurs sur les programmes et sur le processus électoral comme tel. Chaque candidat pourrait soumettre un texte qui serait diffusé sur la plateforme du DGEQ. « En rendant cette vitrine opérationnelle, nous viendrions combler un besoin d'information, qui constitue un levier essentiel à la participation électorale », peut-on lire dans le rapport présenté par l'organisme.