La SQ n'a rien trouvé sur Fournier ni sur Bachand

L'enquête n'est pas terminée, «mais il n'y a absolument rien là-dedans qui puisse déclencher des accusations», a souligné une source policière de haut niveau. On n'a rien trouvé dans les dossiers des enquêteurs de l'époque de Diligence; rien non plus dans l'écoute électronique qui, selon les sources d'Yves Francoeur, était une pièce centrale dans l'investigation avortée touchant les deux politiciens libéraux.

Pour parer aux soupçons quant à son indépendance de la politique, la SQ a ajouté une couche de contrôle à ce qui n'est encore qu'une «validation d'allégations».

«À la lumière des informations publiées [lundi], et dans un souci de maintien de confiance de la population, la décision fut prise d'élargir l'équipe responsable du dossier», a expliqué la SQ dans un communiqué.

«Elle sera dorénavant placée sous la supervision d'Yves Morency, directeur adjoint de la SQ. Me Madeleine Giauque, directrice du BEI, a accepté d'agir à titre de co-gestionnaire.»

Déjà, depuis mai dernier, des enquêteurs de la SQ, de la Gendarmerie royale du Canada et de la police municipale de Québec travaillaient sur les allégations de M. Francoeur.

Au micro de Paul Arcand, à la fin d'avril, le jour où le gouvernement déposait son projet forçant le port de l'uniforme pour les policiers, M. Francoeur avait soutenu que la police avait accumulé de lourdes preuves de trafic d'influence touchant deux élus libéraux, dont un siégeait toujours à l'Assemblée nationale. Une intervention de la direction avait stoppé le cheminement du dossier qui, normalement, aurait débouché sur des accusations, selon lui.

L'éventualité d'un retrait

Semblant ébranlé, lundi, Jean-Marc Fournier avouait avoir songé à se retirer de son poste, le temps que la police fasse un peu de lumière sur cette affaire.

Ulcéré de voir son intégrité mise en doute dans les médias lundi matin, M. Fournier soutenait être en réflexion quant à la possibilité pour lui de demeurer en poste. Mais on est bien loin d'un retrait du Conseil des ministres. «Je me pose la question, c'est un peu plate d'accepter d'être au centre d'une manoeuvre de déstabilisation du gouvernement. Si je me retire, je donne raison [à M. Francoeur] et contribue à déstabiliser le gouvernement. De me retirer alors qu'il n'y a rien... j'ai l'impression de répondre et d'encourager une manoeuvre de déstabilisation», affirme-t-il toutefois.

Il s'est dit conscient que dès ce matin, à l'Assemblée nationale, les partis de l'opposition réclameront sa tête.

De passage à New York, Philippe Couillard a renouvelé sa confiance envers le leader parlementaire du gouvernement. Il faut, selon lui, «prendre avec un grain de sel» les allégations de M. Francoeur. «Moi, j'ai confiance en M. Fournier. Il va continuer à présenter son côté de cette histoire-là et, pour l'instant, ça s'arrête là.»

En point de presse, M. Fournier a souligné qu'aucun policier ne l'avait contacté sur une activité de financement en mai 2008 au 1000, rue de la Commune, dans le Vieux-Montréal. M. Francoeur affirme que selon cinq sources, la police avait terminé une enquête autour de tractations d'un entrepreneur immobilier qui, contre financement au Parti libéral du Québec, demandait une intervention des ministres Jean-Marc Fournier et Raymond Bachand.