Congrès du PQ: pas question d'interdire l'inscription aux cégeps anglophones

Parrain de la proposition Guillaume Rousseau, membre de l'exécutif national a souligné que « le libre choix (pour la langue d'enseignement) au collégial est préservé ».

Ambiguë, la proposition ne forcerait explicitement le gouvernement péquiste à sabrer dans le financement du collégial anglophone. Un gouvernement du PQ entend « s'assurer que le financement des cégeps anglophones réponde en priorité aux besoins de la communauté historique anglophone et par conséquent qu'il soit graduellement aligné sur le poids démographique proportionnel de cette communauté ».

Dès le débat sur cette proposition, de nombreux intervenants se sont massés au micro en faveur, ne laissant pas de doute sur la volonté de la direction du parti de faire passer ce texte de compromis. On voulait éviter de voir le débat s'enferrer en plénière sur l'application de la loi 101 à l'admission au cégep, ce qui empêcherait francophones et allophones de fréquenter le réseau collégial anglophone.

L'interprétation de cette proposition allait dans toutes les directions toutefois. Plusieurs intervenants observèrent que ce texte risquait de réduire le financement des collèges anglophones, un mauvais message. Pour Denis Martel, délégué de Charlesbourg cette orientation risque avec le temps de limiter l'accès des francophones aux collèges anglophones -seul le réseau privé restera disponible, une solution qui désavantagera les moins fortunés.

« On propose de réduire le financement au poids démographique, ce sera 3 % que le toit coule ou pas. Or on veut bâtir des ponts avec la communauté » de relever un autre délégué de Sainte-Marie Saint-Jacques.

Pour Marc Laviolette, délégué de Beauharnois et tenant habituel de la ligne plus radicale, la proposition de l'exécutif national était la plus susceptible de rallier l'ensemble des délégués en plénière. « On peut se faire plaisir » avec une proposition plus radicale, mais elle sera battue au congrès plénier prévient-il. Toujours sympathique à la ligne dure, il observe que le pire scénario serait que les délégués en plénière s'opposent officiellement à l'application de la loi 101 a l'admission au cégep.

Minoritaires, les tenants de l'imposition de la loi 101 au cégep sont intervenus avec insistance. « On ne va pas renier nos principes, le libre choix est un suicide collectif ! » de lancer Daniel Roy, délégué de Nelligan. Les cinq collèges anglophones obtiennent 19 % des inscriptions alors que les anglophones représentent 8 % de la population, rappelle-t-il. Il se ralliera plus tard à cette disposition, espérant qu'elle permettra de réduire le financement du collégial anglophone.

« On est pour l'application de la loi 101 au cégep, on est contre le compromis. Que les francophones aillent au cégep en français par la porte d'en avant ! » de renchérir Nicole Gadoury, de Hull.