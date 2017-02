Gerry Sklavounos demeure exclu du caucus du PLQ

« Il faut respecter nos institutions. La décision du DPCP n'est pas ambiguë, il a dit: "Aucun acte criminel n'a été commis"», a affirmé Philippe Couillard à l'issue du caucus présessionnel des députés libéraux, ce matin. « Sur le plan strictement légal, cette question spécifique a été jugée », a-t-il observé.

« Ceci dit, a continué le premier ministre, on a tous vu dans les médias des allégations quant à des problèmes de comportement potentiels de M. Sklavounos par rapport au personnel de l'Assemblée ». Au-delà de la question légale, il faut tenir compte « de la sensibilité des femmes à l'Assemblée nationale qui est un milieu repère [...] il faut que les femmes se sentent en sécurité, respectées dans leur milieu de travail », a-t-il expliqué.

Après la dénonciation d'Alice Paquet à l'automne, une série de reportages avaient révélé que le député Sklavounos avait fait preuve de manque de jugement dans ses rapports avec des jeunes employées de l'Assemblée nationale, se faisant très insistant, multipliant les commentaires sexistes.

La réintégration du député de Laurier-Dorion au caucus libéral ne peut être « ni immédiate ni automatique », a ainsi souligné M. Couillard.

Cette réintégration devrait être accompagnée « d'une déclaration très forte sur les enjeux que cette question soulève. Sur les femmes en milieu de travail, comment entend-il se gouverner lui-même dans l'avenir ?, a continué le premier ministre. [...] Je veux qu'il clarifie ça, pour tout le monde, pour les femmes en particulier, qu'il comprend les relations en milieu de travail, qu'il comprend comment s'applique l'égalité des sexes à la dignité en milieu de travail »

Il compte s'entretenir avec le député « dans un futur très proche », comprenant l'épreuve très dure vécue par l'ancien leader parlementaire adjoint du gouvernement.

Débat identitaire

Au terme d'une semaine « émouvante », il indique qu'il n'a pas l'intention de « rebrasser » tout de suite les questions identitaires. Le conflit des juristes de l'État ne sera pas un obstacle durable à la préparation des projets de loi, « il y a une perspective de solution, les éléments sont réunis pour avoir une entente négociée ».

Sur le projet de loi 62, qui interdit le port du voile pour recevoir ou donner des services publics, « il y a une ambiance qui fait en sorte que ce n'est pas le moment de brasser ces questions-là alors qu'il y a une communauté qui est plus que blessée ».

Il espère que les partis d'opposition vont collaborer, « on est d'accord sur un grand nombre de sujets. Alors, pourquoi ne pas adopter ensemble sur ce quoi on s'entend tous. Ils pourront dire : "On aurait aimé aller plus loin sur un aspect", ils le feront valoir en campagne électorale ».

« La question est: devrait-on interdire plus? Je ne crois pas qu'il faille interdire plus, je ne crois pas que ce soit le moment actuellement ».